Boliviaanse verkiezingen lijken in één ronde beslist

De presidentsverkiezingen in Bolivia lijken in één ronde te zijn gewonnen door Evo Morales. De Boliviaanse kiescommissie zegt dat de zittend president waarschijnlijk genoeg stemmen heeft om een tweede ronde te voorkomen. Tegenstanders vermoeden fraude.

Gisteravond werd het tellen van de stemmen zonder uitleg opeens gestaakt. Het was toen al duidelijk dat Morales meer stemmen had gekregen dan de acht andere kandidaten, maar de laatste uitslagen lieten zien dat er waarschijnlijk een tweede verkiezingsronde nodig zou zijn.

Bij de presidentsverkiezingen in Bolivia volgt zo'n tweede ronde als er een verschil van minder dan tien procentpunt zit tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen. Morales zou het dan moeten opnemen tegen de oppositieleider met de meeste stemmen. Zo'n verkiezing zou hij kunnen verliezen omdat de oppositie zich dan kan verenigen.

Cijfers

Gisteravond had de kiescommissie laten weten dat Morales 45,3 procent van de stemmen had gekregen, tegenover 38,2 procent van oud-president Carlos Mesa. Daarna bleef het stil. Vandaag kwamen nieuwe uitslagen. Met 95 procent van de stemmen geteld, staat Morales op 46,4 procent en Mesa op 37,1 procent. Het gaat nog wel om een zogenaamde 'snelle telling'. De officiële uitslag wordt volgende week verwacht.

Nadat het tellen van de stemmen gisteren was stilgelegd, liepen de spanningen op in Bolivia. Zowel voor- als tegenstanders van Morales gingen de straat op. Mesa had eerder al gewaarschuwd dat uitslagen gemanipuleerd konden worden om een tweede ronde te voorkomen.

Referendum

Morales eiste gisteren al de overwinning op. Hij is al 14 jaar de president van Bolivia en dit zou zijn vierde termijn moeten worden. Bij eerdere verkiezingen waaraan hij meedeed, is het ook niet tot een tweede ronde gekomen. In tegenstelling tot omliggende landen gaat het economisch goed in Bolivia. De groei wordt dit jaar op 4 procent ingeschat.

Hoewel Morales veel krediet krijgt voor de economische stabiliteit, zijn ook veel mensen ontevreden over zijn presidentschap. In 2016 verloor hij een referendum dat een vierde presidentstermijn mogelijk moest maken. Uiteindelijk bepaalde het hooggerechtshof dat hij toch mee mocht doen aan de verkiezingen.