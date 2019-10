Toonaangevend kunstmuseum MoMA in New York weer open, groter én diverser

Om inspiratie op te doen voor de nieuwe indeling, zette het museum een denktank op met daarin een aantal toonaangevende musea. Het Centre Pompidou in Parijs dacht mee, net als het Stedelijk Museum in Amsterdam. In beide musea zijn allerlei soorten kunst door elkaar te zien. Het MoMA wilde het ook over die boeg gooien.

Maar niet alleen het aanbod aan kunst moest diverser worden, ook de kunstenaars. Oude, bekende werken zoals die van Van Gogh, Dalì en Andy Warhol zijn in het MoMA in New York nog steeds te zien. Maar het museum stelt voortaan meer niet-westerse kunst ten toon, zoals werken uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Ook is er meer aandacht voor werken van vrouwen en van kunstenaars met een diversere etnische achtergrond.

Zo kocht het museum recent een werk aan van de Duitse schilder Paula Modersohn-Becker. Het doek is een zelfportret dat ze in 1907 maakte, een van haar laatste werken. Modersohn-Becker wordt gezien als een belangrijke vertegenwoordiger van het expressionisme, een stroming die wordt gekenmerkt door bijvoorbeeld intense kleuren.