'Prins William uit zorgen over Harry en Meghan na zien documentaire'

Prins William is "bezorgd" om zijn broer Harry en diens vrouw Meghan. Na het zien van de documentaire Harry and Meghan: An African Journey hoopt William dat het goed met hen gaat, zegt een bron in het koningshuis volgens de BBC.

De documentaire, die gisteren door de Britse zender ITV werd uitgezonden, volgt het paar tijdens hun recente reis door het zuiden van Afrika. Meghan en Harry zeiden een moeilijk eerste huwelijksjaar achter de rug te hebben vanwege de constante aandacht van de Britse tabloids.

De bron spreekt tegen de BBC tegen dat William furieus was na het zien van de documentaire, wat wel werd gesuggereerd in Britse media. De woede zou zijn ontstaan door Harry's opmerkingen over de relatie met zijn broer.

Naar aanleiding van speculaties in de media dat ze ruzie hebben, zegt Harry in de documentaire dat veel berichten op niets zijn gebaseerd. Wel erkent hij dat hij weleens meningsverschillen heeft met zijn broer. "We hebben goede en slechte dagen, maar dat is logisch."

Gewaarschuwd voor huwelijk

In de documentaire zegt Meghan dat ze vooraf door Britse vrienden is gewaarschuwd voor het huwelijk met Harry, vanwege de hevige aandacht van de roddelpers. Het paar trouwde vorig jaar mei.

De hertogin legde de waarschuwingen naast zich neer. Volgens haar was dat achteraf naïef, omdat de roddelpers veel leugens heeft verspreid. "Ik had nooit gedacht dat het makkelijk zou worden, maar wel dat het redelijk zou zijn." Dat ze in korte tijd trouwde, zwanger werd en een kind kreeg, maakte de situatie er volgens haar niet makkelijker op.

Harry en Meghan klaagden onlangs onder meer tabloid Mail on Sunday aan vanwege het publiceren van een brief van Meghan aan haar vader. In een verklaring vergeleek Harry de situatie met de media-aandacht voor zijn moeder Diana. In 1997 kwam Diana om het leven bij een auto-ongeluk in Parijs toen ze door paparazzi werd opgejaagd.