Vooralsnog geen oplossing voor leveringsproblemen Marskramer

De problemen met de toelevering van Marskramer-winkels zijn voorlopig nog niet voorbij. Marskramer-eigenaar Audax bevestigt dat veel producten niet worden geleverd, maar een oplossing is nog niet gevonden.

Het Financieele Dagblad schreef vanochtend over onrust onder de winkeliers van de huishoudwinkelketen. De nieuwe eigenaar Audax levert amper spullen aan, klagen de ondernemers.

Audax betreurt de onrust. Het bedrijf benadrukt dat het alleen het transport van de spullen regelt, en verder afhankelijk is van externe leveranciers. Daar zouden de problemen liggen. Het bedrijf is naar eigen zeggen hard op zoek naar nieuwe leveranciers.

De problemen met de levering volgen op de overname door Audax van de Marskramer-keten, in april. Audax nam de winkels over van Blokker. De overname was opmerkelijk: Audax hield zich tot die tijd vooral bezig met het uitgeven van tijdschriften en andere geprinte media.

Lege schappen

Niet alleen Marskramer-ondernemers hebben lege schappen. Ook winkels van de ketens Prima, Toys2Play en Novalux, die eveneens onder Audax vallen, zijn de dupe van de leveringsproblemen. Roland Bock, eigenaar van een Novalux-winkel, krijgt sinds eind juli geen producten meer aangeleverd uit zijn normale assortiment. "Ik kan kiezen uit een paar honderd producten, maar dat zijn spullen die ik niet verkoop. Het lijkt wel alsof we alleen de overgebleven spullen van Blokker kunnen bestellen."

Net zoals zijn collega-winkeleigenaren en -franchisers probeert Bock met alle macht zijn producten ergens anders vandaan te halen. Sommige schappen waren al een tijdje leeg. Die producten is Bock zelf maar gaan inkopen. Makkelijk is het niet, vertelt hij. "Grote fabrikanten leveren vaak niet aan kleine dorpswinkels zoals die van mij."

Gestopt met bellen

Audax zegt dat het in gesprek is met de ondernemers om samen naar een oplossing te zoeken. Maar dat heeft de onrust niet weggenomen. Bock vertelt dat hij geen contact meer heeft met het moederbedrijf. "Ik ben gestopt met bellen. Ze zeggen erg druk te zijn met het zoeken naar een oplossing, maar er verandert niets."

Veel ondernemers hebben al wat moeilijke jaren achter de rug. Vooral voor de kleinere winkels is het lastig. Bock had zes jaar geleden vier mensen in dienst, nu nog maar één parttimer. Iets soortgelijks speelt bij collega-winkeliers, weet Bock. "Eerst de crisis, nu dit. Voor sommige ondernemers kan dit het einde betekenen", vertelt Bock.