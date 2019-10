Opiatenbedrijven schikken met overheid VS voor 260 miljoen dollar

Vier farmaceutische bedrijven die verslavende pijnstillers distribueerden en fabriceerden, zogenoemde opiaten, hebben een schikking getroffen van 260 miljoen dollar met twee lokale overheden in Ohio. Een rechtszaak die enkele uren voor de schikking gepland stond, gaat niet door.

Het is een van de 2600 soortgelijke rechtszaken tegen farmaceutische bedrijven in de VS. Dit specifieke proces werd met belangstelling afgewacht. Alhoewel het gaat om een zaak met slechts twee counties in Ohio, werd de zaak gezien als een test voor de kracht van argumentatie van de aanklagers.

De zaak draait om de 'opiatencrisis' in de Verenigde Staten. De veelvuldig verkochte pijnstillers werken erg verslavend en zijn zeer schadelijk.

400.000 doden

In de afgelopen twee decennia stierven naar schatting 400.000 mensen aan de gevolgen van pijnstillers. Critici willen dat de farmaceutische bedrijven in de rechtbank verantwoording afleggen voor de opiatencrisis.

Dat gebeurde in dit geval dus niet, vanwege de schikking. Het gaat om onder anderen de drie grootse medicijnendistributeurs van de VS: McKesson, Cardinal Health en AmerisourceBergen. Het vierde aangeklaagde bedrijf was de Israëlische fabrikant Teva.