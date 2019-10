Protesten verenigen Libanon: 'Elke regeringsmaatregel komt te laat'

Belasting voor de armen

"Die belasting voelde voor veel van ons alsof we werden uitgelachen door de regering", zegt Khater. "Ze verzinnen een domme belasting op WhatsApp, in plaats van dat ze de echte problemen aanpakken."

Gebruikers zouden 20 cent per dag moeten betalen om te bellen via WhatsApp, Facebook en andere applicaties. Saab noemt dat wrang en oneerlijk. "Doordat de telefoon- en internetkosten in Libanon zo hoog zijn, is WhatsApp voor veel arme mensen de enige manier om te kunnen bellen."

"Normaal gesproken betaal je belasting om er ook wat voor terug te krijgen. Schoon water, elektriciteit en internet, het is allemaal slecht geregeld in Libanon. Als de elektriciteit 3 uur uitvalt, heb je geluk, normaal is het langer."

Daar tegenover staat dat politici en hun familieleden heel veel verdienen, legt ze uit. "En als je thuis zit zonder werk en je kinderen kunnen niet naar school, dan voel jij je natuurlijk totaal niet vertegenwoordigd door rijke politici die zeggen dat er geen geld is om een snelweg te repareren."