Waarschuwing voor babbeltruc met bloedprikkende nepverplegers

De politie in Utrecht waarschuwt voor een nieuw soort babbeltruc waarbij oplichters zich voordoen als verpleegkundigen die bloed komen prikken. Ze nemen ook echt bloed af, maar ondertussen worden ouderen bestolen van hun geld en pinpas.

In zeker twee gevallen in de regio Utrecht slaagden de oplichters in hun opzet. Ze namen ruim 360 euro mee en een bankpas. Met die pas is na de beroving twee keer gepind. In totaal werd bijna 2600 euro uit de muur getrokken.

Mogelijk meer slachtoffers

De slachtoffers waren volgens de politie kwetsbare ouderen. Ze hebben aangifte gedaan. Waar de berovingen precies plaatsvonden, wil de politie nog niet zeggen. Het onderzoek loopt nog en er wordt bekeken of de methode vaker is toegepast.

"Wij zoeken getuigen of mensen die benaderd zijn met deze nieuwe truc", zegt een woordvoerder van de politie tegen RTV Utrecht. "Een signalement van de daders hebben we niet, maar we roepen op om alert te zijn en niet in te gaan op verzoeken van mensen die aan de deur komen om bloed te prikken. Gewoon niet doen, of even bellen met de officiële instanties om na te gaan of het klopt."