Libanese kabinet eens over halvering inkomen en aanpakken overheid en banken

Het Libanese kabinet heeft een reeks hervormingsmaatregelen goedgekeurd die een eind moet maken aan de massale protesten die het land al vijf dagen in hun greep houden.

Premier Hariri maakte in een toespraak die live werd uitgezonden op alle tv-zenders na een urenlange vergadering in het presidentiële paleis bekend dat de salarissen van ministers en parlementsleden worden gehalveerd.

De belastingen op banken en andere financiële instellingen worden verhoogd en de banken gaan meer dan 3 miljard dollar betalen om het begrotingstekort van de overheid direct te verlagen. Ook dit raakt veel Libanese politici direct, omdat velen belangen hebben in financiële instellingen.

Het kabinet heeft verder besloten verschillende staatsinstellingen op te heffen, zoals het ministerie van Informatie, en andere staatsinstellingen flink te korten. Tegelijk worden grote bedragen uitgetrokken om de armoede aan te pakken.

'Nationale identiteit hersteld'

Hariri prees de betogers die dagenlang hebben gevraagd om het vertrek van hem en andere leden van de politieke elite. Hij zei dat de protesten "de nationale identiteit hebben hersteld" en "de sektarische barrières hebben doorbroken". Ook zei hij dat hij bereid is mee te werken aan vervroegde verkiezingen.

De premier stelde dat de protesten de verregaande beslissingen die vandaag genomen zijn mogelijk hebben gemaakt. Hij vroeg de demonstranten niet om te stoppen met hun protesten en het uiten van hun woede. "Dat is een beslissing waar jullie over gaan", zei hij.

Opvallend aan de protesten van de laatste dagen is dat er mensen van allerlei achtergronden aan meedoen en dat de demonstranten zich tegen de leiders van hun eigen bevolkingsgroep keren.

In Libanon is de macht volgens een vaste verdeelsleutel gespreid over soennieten, sjiieten en christenen. Premier Hariri is een soenniet, maar ook de sjiitische Hezbollah-beweging maakt deel uit van de regering. Dankzij dat systeem zijn vrede en stabiliteit sinds 1990 na jaren van burgeroorlog gehandhaafd, maar het werkte ook stagnatie en corruptie in de hand.