Bij 20 procent van 'ja geregistreerden' gaat orgaandonatie toch niet door

Ook als je een 'ja registratie' hebt voor orgaandonatie kan het zijn dat dit niet doorgaat. Nabestaanden stemden in de eerste helft van 2019 in 20 procent van de gevallen niet in met orgaandonatie, terwijl de donor hier specifiek voor had gekozen. Daardoor ging dit na overleg met de behandelend arts niet door.

Vanochtend werd al bekend dat sinds de donorwet begin 2018 is aangenomen een half miljoen mensen hun keuze hebben laten vastleggen in het donorregister. De helft van de Nederlanders heeft zijn of haar donorkeuze (nog) niet vastgelegd.

Nabestaanden mogen volgens de donorwet altijd bezwaar maken tegen orgaandonatie, ook als het de wens van de overledene is om organen te doneren. Het is vervolgens aan de arts om afhankelijk van het bezwaar een beslissing te maken. In 2018 lag het percentage van nabestaanden dat niet instemde met een 'ja registratie' nog op 11 procent.

Waarom familie en vrienden nu vaker tegen de wens van een overledene ingaan, is niet duidelijk, zegt woordvoerder Yvette Hoogerwerf van de Nederlandse Transplantatie Stichting. "Dat zijn op maat gesneden gesprekken. Dat is iedere keer anders. Artsen wegen het belang van de familie af versus de wens van de donor."

Anders automatisch donor, toch?

Bijna 6,7 miljoen (44 procent) Nederlanders van 12 jaar en ouder hebben op dit moment hun keuze laten registreren in het donorregister. Dat zijn er 508.000 meer dan in februari 2018 toen de nieuwe wet werd aangenomen. Meer dan de helft (3.8 miljoen) van hen is donor. Ruim 2,1 miljoen mensen geven aan geen donor te willen zijn en ruim 750.000 Nederlanders laten de keuze aan nabestaanden.

Sommige mensen kiezen er bewust voor om tot 1 juli volgend jaar het donorregister niet in te vullen, blijkt uit reacties onder ons Facebookbericht van vanmorgen. Vanaf dat moment staan ze aangemerkt als 'geen bezwaar', precies zoals ze willen. Toch zou het volgens Hoogerwerf beter zijn als er wel een keuze gemaakt wordt.

"Dat maakt het voor iedereen makkelijker. De arts moet vaak voor een donatiegesprek al onverwacht slecht nieuws brengen. Als daar een donatievraag bovenop komt maakt dat het extra lastig. Als de arts de keuze kent uit het register helpt dat."

Om meer mensen hun keuze via donorregister.nl te laten vastleggen, start deze week een nieuwe landelijke campagne.