Podcast De Dag: tot op het bot verdeeld in Catalonië

Zowel voor- als tegenstanders van een onafhankelijk Catalonië laten steeds duidelijker van zich horen. Terwijl zondagavond separatistische demonstranten de straat op gingen, verzamelden pro-Spaanse Catalanen zich 's middags op pleinen en in straten.

"Afgelopen vrijdag was het hier echt een warzone", zegt Joost Baggen in De Dag. Hij woont en werkt al bijna twintig jaar in Barcelona. "Overdag kan je prima een wandeling maken, maar 's avonds blijf ik liever binnen."

Niet alleen onder Catalanen onderling, maar ook onder de separatistische demonstranten heerst verdeeldheid, weet docent Politieke Cultuur en Nationale Identiteit Eric Storm. "Je hebt een groep die op korte termijn onafhankelijkheid willen afdwingen, maar ook een groep die op langere termijn denken en onafhankelijkheid het liefst via een meerjarenplan bereiken." Storm loodst je langs de geschiedenis van Catalonië.