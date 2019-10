Nachtelijke rellen in opvangkamp voor migranten Malta

In een opvangkamp in Malta zijn vannacht rellen uitgebroken. Migranten staken auto's in brand en ze verwondden een politieagent.

De rellen waren in een voormalige Britse legerbarak in Hal Far, vlak bij het vliegveld van Malta. De migranten zouden hun vrijheid geëist hebben. Volgens de politie was de situatie in de vroege morgen weer onder controle. Inmiddels zijn er zeker veertig migranten gearresteerd.

Opvangkampen in Malta raken steeds voller door de grote aantallen vluchtelingen die vanuit Afrika en het Midden-Oosten de Middellandse Zee oversteken.

Malta en buurland Italië sloten vorige maand een deal met de EU-lidstaten over de opvang van deze mensen. Desondanks verblijven veel van de honderden migranten die deze zomer in Malta aankwamen nog op het eiland.