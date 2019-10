Kan Justin Trudeau de macht behouden in Canada?

Een paar weken geleden ging Trudeau diep door het stof toen er foto's van hem met een zwart geschminkt gezicht opdoken. Voor veel Canadezen kwam dit als een schok, want "blackface" is een symbool van racisme. Trudeau moest nu niet alleen zijn beslissingen als bestuurder verdedigen, maar ook zijn karakter. "Je gezicht donker maken is altijd onacceptabel vanwege de racistische geschiedenis van blackface", zei hij in zijn spijtbetuiging.

Jonge generatie

De schandalen roepen de vraag op: hoe progressief is Trudeau in werkelijkheid? Volgens Martin Lukacs kan Trudeau "geen aanspraak meer maken op de titel van progressieve premier". Hij schreef een kritisch boek over de minister-president: The Trudeau Formula.

"Voor elk probleem heeft hij niet het soort verandering doorgevoerd dat hij beloofde te doen." Of het nu gaat om het aanpakken van het klimaatprobleem of het verminderen van armoede, volgens Lukacs "is de realiteit nooit in lijn geweest met de mythologie die de liberalen over zichzelf gecreëerd hebben".