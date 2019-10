Premier Sánchez bezoekt gewonde agenten in ziekenhuizen Barcelona

De Spaanse premier Pedro Sánchez is vanmorgen naar Barcelona afgereisd. Hij gaat op bezoek bij agenten in het ziekenhuis die de afgelopen week gewond raakten bij de protesten in Catalonië.

Vanwege de onrust in Catalonië werden politiekorpsen uit heel Spanje naar de regio gestuurd. Bij de rellen raakten 288 agenten gewond, van wie een aantal ernstig. De gezondheidstoestand van één agent zou nog kritiek zijn. Er werden bijna tweehonderd mensen gearresteerd.

Sánchez gaat vandaag niet praten met de Catalaanse regiopresident Quim Torra. In een brief die de Spaanse krant El País in handen heeft, zegt Sánchez dat hij hem niet wil ontmoeten, zolang Torra niet openlijk het geweld in Catalonië veroordeelt. Ook zegt hij dat Torra een president moet zijn voor alle Catalanen en niet de helft van hen de rug moet toekeren.

Aanleiding voor de protesten van de afgelopen week zijn de celstraffen die separatistische leiders een week geleden kregen opgelegd voor opruiing rond het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Daarbij kwam het vorige week elke dag tot rellen en confrontaties tussen demonstranten en de politie en ordetroepen.