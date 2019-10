En wéér is er een belangrijke brexit-stemming (als die doorgaat)

Als het daadwerkelijk tot een stemming komt, dan wordt het opnieuw spannend. Volgens Britse media is de verhouding van de voor- en tegenstanders van het huidige akkoord rond de 50/50.

Omdat Johnson niet meer op de steun kan rekenen van de DUP, de kleine Noord-Ierse partij waar hij afhankelijk van was voor een meerderheid, moet de premier het hebben van een handvol Labour-parlementariërs die bereid zijn om tegen de partijlijn in te stemmen. Zo'n acht sociaal-democraten lijken nu van plan de deal te steunen omdat ook zij brexit geregeld willen zien. En daarmee zal het echt op een paar stemmen aankomen.

Gooien amendementen roet in het eten?

Tegelijk kan de oppositie het Johnson ook deze week weer heel moeilijk maken via amendementen. Zo zullen ze proberen om het liggende akkoord alsnog aan te passen, of bijvoorbeeld het ratificatieproces te beïnvloeden zodat alles opnieuw vertraagd kan worden.

Als Johnson gedwongen wordt zijn deal aan te passen, lijkt zijn kans verkeken het deze week nog door het parlement te krijgen. In dat geval zit er voor hem weinig anders op dan voor verkiezingen te gaan, in de hoop daar een meerderheid te halen en alsnog zijn deal zonder aanpassingen erdoorheen te loodsen. Maar in dat geval moet brexit wel worden uitgesteld - iets waarvan Johnson altijd zei dat hij dat weigert te zullen doen.

Nieuwe rechtszaak?

Verder wordt deze week waarschijnlijk ook duidelijk of Johnson voor de rechter moet komen. Hij stuurde namelijk twee brieven naar Brussel met het verzoek tot uitstel. De ene was het formele verzoek, zonder zijn handtekening eronder. In de tweede brief stond duidelijk dat Johnson tegen verder uitstel is, deze brief was wel door hem ondertekend.

Volgens critici heeft de premier met die tweede brief de wet overtreden. Het Court of Session, de hoogste civiele rechtbank van Schotland, zou overwegen de zaak voor te brengen.

Johnson stond al eens voor de rechter in het brexit-debat; vorige maand oordeelde het Britse Hooggerechtshof dat de extra lange schorsing van het parlement die hij had ingelast, onwettig was.

'Brussel bereid tot uitstel'

De Europese Unie zou overigens bereid zijn om de brexit-datum opnieuw uit te stellen als Johnson zijn deal deze week niet door het parlement krijgt. Dat meldt The Sunday Times op basis van bronnen in Brussel.

Uitstel tot februari is volgens deze bronnen een optie. De krant schrijft dat een groep EU-landen onder leiding van Duitsland onder bepaalde voorwaarden zelfs bereid zou zijn de brexit-datum naar juni 2020 te verschuiven.

Een officieel antwoord vanuit Brussel volgt waarschijnlijk later deze week. Zodra duidelijk is of de Britten zélf eindelijk een akkoord hebben over brexit.