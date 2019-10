In een woning in de Gelderse plaats Hengelo zijn twee lichamen gevonden. Over de doodsoorzaak en de identiteit van de overledenen is nog niets bekend. De politie onderzoekt of sprake is van een misdrijf, zegt een woordvoerder.

De straat is afgezet en de politie heeft bij de woning een mobiele werkruimte geplaatst. Buurtbewoners hebben tegen Omroep Gelderland gezegd dat ze glasgerinkel hebben gehoord.