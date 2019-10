Wekdienst 21/10: opnieuw brexit-stemming gepland en boeren naar Den Bosch

En dan nog even dit:

Michael van Gerwen heeft op miraculeuze wijze beslag gelegd op de Champions League. De darter uit Brabant won in de finale na een onwaarschijnlijke comeback van Peter Wright: 11-10.

Zijn Schotse opponent stond vrijwel de hele wedstrijd voor en had op 10-7 met twee breaks voorsprong drie pijlen om de partij uit te gooien. Wright miste, waarna de 30-jarige Van Gerwen de zenuwen het beste in bedwang hield en de nog ontbrekende prijs op zijn erelijst in de wacht sleepte.

De finalisten begonnen met gemiddelden van boven de 108, maar het lukte ze niet om een leg op de snelst mogelijke manier uit te gooien. Vooral Van Gerwen liet het flink afweten op de cruciale momenten. Daarna ging ook Wright knoeien. De Schot verloor ook al de vorige tien finales die live op televisie waren en de angst voor weer een deceptie vertaalde zich in onbegrijpelijke missers.