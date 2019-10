Man brengt honderden gevonden euro's naar politiebureau

De politie in Wageningen is op zoek naar iemand die meer dan 500 euro aan bankbiljetten in een pinautomaat heeft laten zitten. Ze zijn gevonden door een man die zelf kwam pinnen bij een automaat in de Stationsstraat. Hij heeft het geld naar de politie gebracht.

De politie probeert nu bij de bank te achterhalen wie het geld vergat mee te nemen, zegt de politie op Facebook.

De man die het geld naar het bureau bracht, is door de Wageningse politie tot held van de dag uitgeroepen.