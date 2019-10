Weer Japans oorlogswrak gevonden in Stille Oceaan

Onderzoekers hebben opnieuw een Japans oorlogsschip gelokaliseerd dat zonk bij de slag bij Midway in de Stille Oceaan in 1942.

De initiator van de diepzee-operatie zegt dat geluidsgolven de aanwezigheid van een van de gezonken schepen laten zien. Het is nog niet bekendgemaakt of het gaat om het 261 meter lange vliegdekschip Akagi of het iets kleinere vliegdekschip Soryu.

Op de publicatie van de sonarbeelden op de Facebookpagina van de onderzoekers is te zien dat het gevonden wrak ruim 260 meter is, wat zou duiden op de Akagi.