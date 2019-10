Weer tienduizenden anti-regeringsdemonstranten in Libanon

Opnieuw zijn tienduizenden mensen in Libanon de straat opgegaan om tegen de regering te demonstreren. Het wordt naar verwachting de grootste demonstratie tot nu toe; er wordt al vier dagen achter elkaar actiegevoerd. Niet alleen in de hoofdstad Beiroet wordt gedemonstreerd, maar in steden en dorpen in het hele land. Hier en daar wordt muziek gemaakt, gedanst en gezongen.

De massale demonstraties zijn begonnen toen de regering nieuwe belastingen voorstelde, als onderdeel van strenge bezuinigingsmaatregelen. Het land verkeert in een economische crisis. Premier Saad Hariri hield vrijdagavond een toespraak, waarin hij de noodzaak van de hervormingen onderstreepte.

Gisteren zouden Hariri en zijn minister van Financiën het erover eens zijn geworden dat alle aangekondigde belastingverhogingen worden geschrapt, maar de demonstranten hebben daar blijkbaar geen vertrouwen in. Het Libanese kabinet is vandaag opnieuw bijeen om een antwoord te vinden op de protesten.

Tijdverspilling

Gisteravond vroeg de voorzitter van de christelijke Libanese Strijdkrachten vier ministers van zijn partij af te treden. Samir Geagea zei dat hij niet langer gelooft dat de huidige regering van nationale eenheid onder leiding van Hariri het land uit de crisis kan halen. Het is de vraag wat het effect zal zijn als de vier opstappen: er zijn dertig kabinetsleden.

Ook de door Iran gesteunde Hezbollah en zijn bondgenoten maken deel uit van het kabinet. De leider van Hezbollah, Hassan Nasrallah, heeft gezegd dat het alleen maar tijdverspilling zou zijn als de huidige regering van nationale eenheid aftreedt, omdat dan precies dezelfde partijen het weer eens moeten zien te worden over een nieuwe regering. Nasrallah en Hariri beweren allebei dat zij steunen wat de demonstranten willen, maar dat de andere partijen in de regering de hervormingen tegenhouden.

Schoonmaak

De meeste protesten verliepen de afgelopen dagen vreedzaam. Veel demonstranten hadden gisteren hun kinderen meegenomen naar de bijeenkomsten. Vanmorgen maakten groepen demonstranten, gewapend met grote blauwe tassen, de straten van Beiroet schoon en verzamelden het afval dat was achtergelaten na de protesten van de nacht ervóór.

Vrijdag hadden demonstranten nog vernielingen aangericht in de binnenstad van Beiroet en geplunderd. Veiligheidstroepen gebruikten traangas en waterkanonnen om de mensen te verdrijven. Tientallen werden gearresteerd.

In verband met de landelijke protesten blijven de banken in Libanon maandag gesloten, meldt de Libanese vereniging van banken volgens het staatspersbureau.