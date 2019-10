De brandweer heeft vanmiddag bij een binnenspeeltuin in Aalsmeer een 4-jarig kind uit het water gehaald.

Het jongetje was even daarvoor als vermist opgegeven. Er werd met man en macht naar hem gezocht. Uiteindelijk bleek dat het kind naar buiten was gelopen en in het water terecht was gekomen. Hij is door hulpverleners gereanimeerd.

De kleuter is met spoed naar het ziekenhuis in Leiden gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is.