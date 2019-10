Zwarte Mars tegen vrijlating handlanger Dutroux

In Brussel zijn enkele honderden mensen de straat opgegaan uit protest tegen de vervroegde vrijlating van een handlanger van kindermoordenaar Marc Dutroux.

Michel Lelièvre hielp Dutroux bij de ontvoering en foltering van vier meisjes en werd in 2004 veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. De rechter besliste vorige maand dat hij vervroegd mag vrijkomen, onder de voorwaarde dat hij erin slaagt binnen zes maanden een huis te vinden.

De demonstranten verzamelden zich bij het treinstation Brussel-Noord en dragen tijdens de tocht zwarte paraplu's. Het initiatief voor de mars werd op een Facebookpagina gestart. Enkele duizenden mensen hadden zich ervoor aangemeld. Veel demonstranten richten zich niet alleen op Lelièvre, maar ook op Dutroux. "Laten we ervoor zorgen dat een pedofiel en een kind nooit meer op dezelfde stoep staan", schrijft iemand.

Vervolg op Witte Mars

De demonstratie, die de Zwarte Mars wordt genoemd, is een symbolisch vervolg op de Witte Mars in 1996. Op die grote demonstratie vlak na de Dutroux-affaire kwamen precies 23 jaar geleden bijna 300.000 mensen af. De betogers eisten toen een beter functioneren van politie en justitie. Het was een van de grootste demonstraties ooit in België.

Ook de eventuele vervroegde vrijlating van Dutroux is onderwerp van gesprek in België. Hoewel de rechters zich daar binnenkort over moeten uitspreken, zeggen experts dat de kans klein is dat het daadwerkelijk gaat gebeuren.