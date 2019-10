Bezorgde PvdD'ers willen extra partijcongres na royement voorzitter

Een groep van naar eigen zeggen verontruste leden van de Partij voor de Dieren is een petitie begonnen om een buitengewoon partijcongres af te dwingen. Ze schrijven dat ze zich zorgen maken, met name omdat voorzitter Sebastiaan Wolswinkel afgelopen week uit de partij werd gezet.

De leden twijfelen aan de rechtmatigheid van dat besluit, dat werd genomen door de overige leden van het partijbestuur. Ze zeggen dat niet het bestuur, maar het congres daarover gaat en eisen inspraak. "Het besluit van het partijbestuur kan dan worden bekrachtigd of vernietigd door het orgaan wat daartoe bevoegd is."

In de statuten (.pdf) staat dat het bestuur een lid uit de partij mag zetten, maar ook dat het congres gaat over het schorsen of ontslaan van bestuursleden. Verder is vastgelegd dat het congres het hoogste gezag is binnen de partij. "Er heerst daarom bij ons en andere partijgenoten grote verbazing over het feit dat dit besluit zo ondemocratisch is genomen", schrijven de initiatiefnemers.