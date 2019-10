Agenten in gezicht geslagen in Haarlem en Zaandijk

Twee agenten van de politie-eenheid Noord-Holland zijn dit weekend mishandeld tijdens werktijd. Allebei kregen een klap in hun gezicht.

In het centrum van Haarlem namen twee agenten rond 03.00 uur poolshoogte na een conflict tussen een portier en een bezoeker van een horecazaak. Een van de twee agenten stond met de man die uit de zaak was gezet te praten toen die hem ineens een stomp gaf in zijn gezicht.

Na de klap rende de man weg. De andere politieagent wist hem te arresteren. De mishandelde agent heeft aangifte gedaan, schrijft NH Nieuws.

Zaandijk

Een dag eerder was het ook al raak op het politiebureau in Zaandijk. Een agent die een 50-jarige man vasthield, kreeg onverwacht een klap tegen zijn hoofd. Ook deze agent heeft aangifte gedaan.

In een reactie noemt de politie de acties onacceptabel. "Agressie of geweld tegen medewerkers, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd."