Fout op fout voor bestuurder onder invloed op snelweg

Een 33-jarige man is bij Lelystad opgepakt vanwege zijn opvallende rijstijl. Hij reed onder invloed van drank en drugs in een busje met drie tieners en twee volwassenen.

De politie kreeg de man in het vizier omdat het busje stilstond bij een groen verkeerslicht. Vervolgens reed de man slingerend met 30 kilometer per uur de snelweg op. De politie zette hem daarom aan de kant van de weg, schrijft Omroep Flevoland.

In het busje zaten naast de man twee kinderen van 14 en 15 jaar oud. In de laadruimte trof de politie nog een 49-jarige man, een 33-jarige vrouw en een kind van 13 aan. Zij hadden zich verstopt onder een afdekzeil.

Boete

Uit testen bleek dat alle volwassen flink onder invloed waren van alcohol. De bestuurder testte daarnaast positief op cocaïne en amfetamine.

Hij is gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau in Lelystad. Hij kreeg onder meer een boete voor het niet tonen van zijn rijbewijs en het vervoeren van passagiers in de laadbak.

De twee volwassenen in de achterbak hebben een bekeuring gekregen omdat ze geen gordel droegen. Daarnaast heeft de politie melding gedaan van de situatie bij Veilig Thuis, een organisatie die hulp biedt bij huiselijk geweld en kindermishandeling.