Britse kranten: Boris Johnson 'vernederd', maar ook 'strijdvaardig'

De nederlaag van Boris Johnson in het Britse Lagerhuis gisteren leidt tot uiteenlopende reacties in de Britse kranten. "Vernederd", kopt de Sunday Mirror in hoofdletters op de voorpagina. Andere kranten verwijten het parlement brexit opnieuw te blokkeren.

Premier Johnson wilde dat het parlement zich gisteren zou uitspreken over zijn nieuwe brexit-deal, maar nadat het lagerhuis een amendement had aangenomen ging dat niet door en moest hij in plaats daarvan de EU om uitstel vragen.

Volgens de Sunday Mirror werd Johnson tijdens het "Lagerhuisdrama" gedwongen om de EU om uitstel van de brexit "te smeken" en is er nieuwe twijfel of zijn deal nog wel door het parlement heen komt.

Ook The Observer heeft het over een "vernederende nederlaag" voor Johnson. De halve voorpagina wordt in beslag genomen door een foto van de grote demonstratie tegen de brexit in Londen.