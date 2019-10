Ruim 200 mensen zoeken naar vermiste man uit Oosterhout

Meer dan 200 mensen zoeken in de omgeving van Oosterhout naar een vermiste man, de 53-jarige Sacco Tange. Dat gebeurt op initiatief van een vriend van Tange. Vrienden, kennissen en leden van de hockeyclub in Oosterhout waar Tange en zijn kinderen lid van zijn, zoeken mee.

Tange verdween vorige week zondag. Het vermoeden is dat hij tijdens het wandelen onwel is geworden. De politie houdt ook andere opties open.

Zo'n 100 tot 150 vrijwilligers zoeken in 10 tot 15 groepen. De politie coördineert en begeleidt de zoekactie. Ook de brandweer helpt mee.

Het gebied waar wordt gezocht strekt zich uit van de A59 tot Breda, in een natuurgebied bij Den Hout. Tange gaat daar regelmatig wandelen of hardlopen. Het is een gebied met veel groen, een meertje en het Markkanaal.

Search Team

Ook het Veteranen Search Team van de politie heeft een zoekactie op touw gezet. 110 mensen zoeken onafhankelijk van de vrijwilligers in vier groepen naar de man. Het team heeft een commandopost opgezet bij het Houtse Meer.

De politie heeft de afgelopen dagen de telefoon van de man onderzocht en zijn financiële transacties bekeken. Daaruit is niet gebleken dat hij bijvoorbeeld een groot geldbedrag heeft opgenomen.

Tange is op zondag 13 oktober tussen 09.00 en 10.00 uur voor het laatst gezien bij zijn huis in Oosterhout, toen hij vertrok om te gaan wandelen.