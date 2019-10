Fietser valt in zinkgat na gesprongen waterleiding in Bilthoven

Een vrouw is afgelopen nacht in Bilthoven in een groot zinkgat gefietst. Dat was ontstaan na een breuk in de waterleiding.

De fietser vond het leuk om door de grote plassen te rijden die door de breuk waren ontstaan, maar zag over het hoofd dat er een flink gat in de weg zat. Ze belandde tot aan haar schouders in het water en raakte haar fiets kwijt. Ze liep geen verwondingen op, meldt RTV Utrecht.

Monteurs van Vitens sloten vervolgens de watertoevoer af om het gat leeg te pompen en de fiets eruit te takelen. Daardoor ontstond zoveel druk dat er een paar straten verderop nog twee leidingen braken. Een naastgelegen flat kreeg te maken met wateroverlast. Het is niet bekend hoe groot de schade is.

Door de breuken zat een aantal huishoudens in Bilthoven tijdelijk zonder water. De leidingen zijn inmiddels hersteld.