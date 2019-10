New York - Sydney non-stop: 16.000 km in 19 uur, inclusief de macarena

Een bemanning en passagiers die constant worden doorgelicht, wetenschappelijk verantwoorde trucjes om de jetlag tegen te gaan en voldoende kerosine om de eindbestemming te halen: welkom aan boord van de eerste non-stop vlucht van New York naar Sydney.

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas maakte de reis, 16.200 kilometer in 19 uur en 16 minuten, om te kijken of dergelijke vluchten haalbaar zijn, en hoe de reis kan worden verlicht voor passagiers en bemanning. Vanochtend landde de Boeing Dreamliner veilig op de luchthaven van de Australische stad, met nog voor 70 minuten brandstof aan boord, "ruim voldoende".

"We zijn echt heel blij over het verloop van de vlucht", zei de gezagvoerder bij aankomst. "Het is prachtig dat de gegevens die we nu verzamelen gebruikt worden om te kijken of dit een reguliere vlucht kan worden."

Qantas-directeur Alan Joyce, die aan boord was, noemde de vlucht "historisch voor Qantas, voor de Australische luchtvaart en voor de luchtvaart in het algemeen". "We gaan mensen vragen wat ze ervan vonden, wat werkte en wat niet en we zullen gaan meten wat het oplevert."

Hersenactiviteit en urinemonsters

Voor deze testvlucht had de Dreamliner, met ruimte voor 236 passagiers, maar vijftig mensen aan boord. Onder hen een team van vier piloten, zes andere bemanningsleden, journalisten en zes passagiers die waren uitgenodigd hun reguliere vlucht naar Australië om te boeken.

Daarnaast was er geen lading aan boord, zodat er zo veel mogelijk brandstof kon worden meegenomen.

Bemanning en passagiers werden onderweg constant gemonitord om te kijken wat het effect van de superlange vlucht was. De hersenactiviteit van de piloten werd constant gemeten, met urinemonsters werd hun melatoninespiegel geregistreerd (dat hormoon heeft invloed op het slaapritme) en voor, tijdens en na de vlucht moesten passagiers spelletjes spelen om het effect op hun reactietijd vast te stellen.