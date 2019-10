Wekdienst 20/10: Zwitserland naar de stembus en tegendemonstratie in Barcelona

Wat heb je gemist?

De Britse premier Boris Johnson heeft de Europese Unie om uitstel van de brexit gevraagd. Hij heeft de uitstelbrief niet persoonlijk ondertekend. Ook heeft hij een brief toegevoegd waarin staat dat verder uitstel een vergissing zou zijn. Een derde brief is gestuurd door de Britse vertegenwoordiger in Brussel, die schrijft dat de regering verplicht was om uitstel te vragen..

Johnson wilde geen uitstel aanvragen. Het parlement dwong hem daartoe met een amendement. Dat gebeurde toen hij gistermiddag zijn brexitdeal door het Lagerhuis wilde loodsen. EU-president Tusk gaat nu de Europese regeringsleiders raadplegen over het verzoek. Premier Johnson zegt nog altijd op 31 oktober de EU te willen verlaten.

