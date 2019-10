Een auto is ingereden op een terras in het uitgaansgebied van Deventer. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. Hoeveel precies, is onduidelijk, maar twee slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk of het een ongeluk of een bewuste actie was.

De bestuurder is er na de aanrijding, rond 5.30 uur, vandoor gegaan in de auto. De politie is op zoek naar de bestuurder.