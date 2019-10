Brand in zalencentrum Loil, woningen ontruimd

In een zalencentrum in Loil, in Gelderland, woedt een uitslaande brand. De brandweer heeft acht huizen in de buurt ontruimd omdat er veel rook vrijkomt, schrijft Omroep Gelderland.

De brand brak uit rond 2.30 uur. De brandweer rukte met meerdere blusvoertuigen uit, maar kon niet voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen café. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

Bij de brand komt mogelijk asbest vrij, de brandweer onderzoekt dat op dit moment. Het zalencentrum ligt midden in een woonwijk. De brand trekt veel bekijks, zo'n 150 mensen staan achter de afzetlinten te kijken.

Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.