Dj Martin Garrix na drie jaar van troon gestoten

De broers Dimitri Vegas en Like Mike stonden de afgelopen drie jaar op de tweede plek in de lijst. In 2015 mochten ze zich de populairsten van de wereld noemen.

Zoals gebruikelijk is Nederland goed vertegenwoordigd in de lijst. Zo kregen ook Armin van Buuren (4), Don Diablo (6), Oliver Heldens (7), Tiësto (8) en Afrojack (9) een plek in de top-10.