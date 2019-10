Politie waarschuwt voor nepbericht over aanslag

De politie in Limburg heeft op Twitter voor een nepbericht gewaarschuwd waarin een aanslag in Heerlen wordt aangekondigd.

Het nepbericht is een plaatje van een zogenaamde tweet van RTL Nieuws, die duizenden keren is gedeeld. In de 'tweet' staat dat er zaterdagavond om 23.30 uur een aanslag wordt verwacht op het Pancratiusplein en dat de politie klaarstaat om de dader op te pakken.

Het nepnieuws werd volgens de politie verspreid via Snapchat, een app die populair is onder jongeren. "Dit bericht is misleidend en niet afkomstig van RTL Nieuws", zegt Politie Limburg.

Hieronder het plaatje dat volgens de politie de rondging op Snapchat: