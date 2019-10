Demonstranten Chili krijgen hun zin, metrokaartjes toch niet duurder

Demonstraties in Chili hebben effect gehad, president Piñera draait de prijsstijging van metrokaartjes in de hoofdstad Santiago terug. In een toespraak op televisie zei hij dat hij zich "nederig voegt naar de wens van zijn landgenoten".

Het protest tegen de verhoogde prijzen duurde de hele week en liep steeds verder uit de hand. De afgelopen dagen drongen demonstranten, veelal scholieren, zonder te betalen de metro binnen, zetten metrostations onder water en richtten vernielingen aan.

De acties waren zo gewelddadig, dat agenten die er met traangas een einde aan probeerden te maken zich terugtrokken uit sommige metrostations. Na plunderingen en branden stelde de president vrijdag de noodtoestand in voor Santiago.

Vier procent

Volgens het metrobedrijf was de prijsverhoging van vier procent nodig vanwege de inflatie, gestegen brandstofprijzen en de kosten voor het onderhoud. Dagelijks maken in Santiago zo'n drie miljoen mensen gebruik van de metro.

Chili is een van de meest welvarende landen van Latijns-Amerika, maar er is een grote kloof tussen arm en rijk.

Zo zagen de demonstraties eruit dit weekend: