Opnieuw veel demonstranten op de been in Barcelona

Burgemeester Colau van Barcelona, die de afscheidingsbeweging niet steunt, heeft opgeroepen tot kalmte. "Dit kan niet doorgaan", zei ze tegen verslaggevers. "Barcelona verdient dit niet."

Regiopresident Torra van Catalonië had de regering in Madrid opgeroepen tot een gesprek, maar premier Sànches vindt dat Torra de betogingen eerst moet veroordelen.

Of Torra dat ook echt gaat doen is maar zeer de vraag. In een televisietoespraak uitten hij en vicepresident Aragonès kritiek op de uitspraak van het Hof. Ook insinueerde Aragonès dat de politie, die wordt aangestuurd door de centrale regering in Madrid, te veel geweld heeft gebruikt tegen de betogers.

Torra wil snel een gesprek met premier Sànchez. Diens kantoor reageerde met de mededeling dat de "Spaanse regering altijd voor de dialoog is, maar binnen de grenzen van de wet".