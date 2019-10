Twee zwaargewonden bij schietincident in Sliedrecht

In Sliedrecht zijn twee zwaargewonden gevallen bij een schietincident. De slachtoffers werden in twee straten aangetroffen in de Vogelbuurt, niet ver van elkaar. De ene zwaargewonde werd gevonden in de Lijsterweg, de ander in de Sperwerstraat.

Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. Waarom er is geschoten, is ook nog niet duidelijk. Een ooggetuige zegt dat er meerdere kogelhulzen liggen en dat er twee plekken zijn afgezet.

Er zijn twee traumahelikopters ingezet. Beide gewonden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.