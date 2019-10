Franse vrouwen houden 'die-in' om te protesteren tegen huiselijk geweld

In Parijs hebben honderden vrouwen geprotesteerd tegen huiselijk geweld. Ze willen de aandacht op het probleem vestigen, omdat het aantal vrouwen dat daardoor overlijdt hard stijgt in Frankrijk. Dit jaar zijn al meer dan 120 vrouwen omgekomen door huiselijk geweld.

De vrouwen uitten hun protest in de vorm van een zogenoemde 'die-in', een 'sterf-in', waarbij ze massaal op drukke pleinen als de Place de la République, op de grond gingen liggen en zich voor dood hielden. Veel deelnemers, vaak nabestaanden, droegen bordjes met daarop de namen van de vrouwen die dit jaar zijn gedood.

"Er bestaan oplossingen, dit is niet onvermijdelijk", zei een van de organisatoren over de vele vrouwen die in levensgevaar zijn door huiselijk geweld. "Slachtoffers geven vaak waarschuwingssignalen af, bellen naar 115 of 3919." Die noodnummers zijn bedoeld voor mensen die dreigen dakloos te worden en vrouwen die mishandeld worden.

Zo zag die 'die-in' eruit: