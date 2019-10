Tienduizenden demonstreren tegen regering Italië

Op een plein in Rome zijn tienduizenden mensen afgekomen op een demonstratie tegen de regering. Het protest is georganiseerd door de rechtse oppositiepartijen.

Oppositieleider Salvini van Lega, de grootste partij in de peilingen, had opgeroepen om massaal naar het protest te komen; hij beschouwt de nieuwe regering van Conte als illegaal. Volgens de politie zijn er 50.000 demonstranten afgereisd naar het Piazza di San Giovanni in Laterano in Rome.

In een toespraak begroette Matteo Salvini de mensenmassa op het plein. "Dit is niet het plein van Matteo, Giorgia, Silvio, maar van jullie allemaal. Hier is het echte Italië."

Carrièrepolitici

Salvini wil zo snel mogelijk van deze regering af, zegt correspondent Angelo van Schaik. "Dat wilde hij al in augustus toen duidelijk werd dat er geen nieuwe verkiezingen kwamen. Volgens hem is het geen regering van het volk, maar vooral van carrièrepolitici die hun eigen zetel willen warm houden."

De Lega-partij zat tot augustus samen met de Vijfsterrenbeweging in het kabinet en Salvini was vicepremier. Hij zei toen het vertrouwen op in de hoop dat er nieuwe verkiezingen zouden worden uitgeschreven. Die kwamen er niet omdat premier Conte een coalitie wist te smeden met de sociaal-democratische Democratische Partij.