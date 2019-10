Auto rijdt door muur kerk binnen in Bergen op Zoom

Een automobilist is vanmiddag de Emmauskerk in Bergen op Zoom binnengereden. De man ramde de gevel en belandde met de auto in het gebouw. Er vielen geen gewonden.

De Emmauskerk is een kleine gereformeerde kerk, niet ver van het centrum van Bergen op Zoom. Er was niemand in het gebouw toen de automobilist om 14.15 uur - waarschijnlijk vanaf een parkeerplaats - naar binnen reed nadat hij de macht over het stuur had verloren.

Vol met honderd mensen

"Ik ben blij dat het vandaag en niet morgen is gebeurd", reageert Jos de Vries van de Emmauskerk op de website van BNdestem. "Dan zou de kerk vol hebben gezeten met zo'n honderd mensen en zouden er vijf tot acht kinderen in de crèche hebben gezeten. Ik moet er niet aan denken wat er dan zou zijn gebeurd. Dit had veel erger af kunnen lopen."

Volgens Omroep Brabant is een aannemersbedrijf opgeroepen om de muur te stutten. Daarna wordt de auto uit het pand gehaald.