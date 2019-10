Turkije: tientallen ontsnapte IS'ers opnieuw vastgezet

Het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat 41 aanhangers van Islamitische Staat opnieuw zijn vastgezet na hun vlucht uit een kamp in Noord-Syrië.

Eerder waren al 195 vermoedelijke IS'ers opnieuw gevangengenomen, zegt minister Soylu. Volgens een tv-station dat wordt geleid door de Turkse staat, worden de buitenlandse IS'ers naar een gebied in de buurt van Aleppo gebracht dat in handen is van Turkije.

De Turkse president Erdogan beschuldigt de Syrisch-Koerdische strijdkrachten ervan dat ze tijdens de Turkse aanval honderden IS'ers en hun familie hebben vrijgelaten.

Repatriëren of niet?

In verschillende westerse landen woedt een discussie over het terughalen van de vrijgekomen IS-sympathisanten. Het Nederlandse kabinet blijft bij het standpunt om ze daar te laten. Gisteren meldde de Britse krant The Guardian dat België, Duitsland en Frankrijk de mogelijkheden onderzoeken om vrouwen en kinderen te repatriëren. Dat bericht werd door bronnen in het Belgische kabinet ontkend.

Afgelopen donderdag werd er tussen de VS en Turkije een vijfdaags staakt-het-vuren afgesproken, zodat de Koerdische YPG-milities de kans hebben om zich terug te trekken. Turkije en de Koerdische strijders in Syrië betichten elkaar ervan zich niet aan de afspraken te houden.

Via internationale persbureaus werden gisteren foto's gepubliceerd van rook boven de Syrische grensstad Ras al-Ain. Het is niet duidelijk wat die rook veroorzaakt heeft.