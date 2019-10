Opnieuw berovingen met pepperspray op Amsterdam Dance Event

Bij een optreden van dj Martin Garrix in de Amsterdamse RAI zijn vannacht tientallen mensen beroofd. Onbekenden spoten de bezoekers pepperspray in het gezicht en stalen sieraden, geld en mobiele telefoons.

"Ik stond te genieten van het concert, ik ben fan van zijn shows", vertelt een bezoeker bij AT5. "Toen zag ik mensen weglopen en kreeg ik zelf ook een scherp gevoel in mijn keel en ogen. Bij de ehbo waren al meer mensen met dezelfde klachten. Ik ben heel lang bezig geweest met uitspoelen, ik bleef ook maar hoesten. Dat heeft een half uur geduurd."

De politie laat weten dat de afgelopen nacht in totaal zo'n 130 personen zijn behandeld door de ehbo. Hoeveel mensen daadwerkelijk waardevolle spullen kwijt zijn, is nog niet duidelijk. Ook is nog onbekend hoeveel zakkenrollers er actief waren op het dancefeest. De politie roept gedupeerden nadrukkelijk op om aangifte te doen.

Herhaling van vorig jaar

De actie met pepperspray lijkt een herhaling van vorig jaar, Ook toen werd bij een optreden van Martin Garrix tijdens het Amsterdam Dance Event met pepperspray gespoten, ook toen aan de rechterkant van de zaal in de RAI. "Ik snap niet hoe dit nu weer heeft kunnen gebeuren. Je wordt echt goed gefouilleerd. Je jas, je tas, alles wordt nagekeken", zegt een bezoeker bij NH Nieuws.

"Dit is natuurlijk heel erg vervelend", reageert een woordvoerder van ADE. "Je ziet het vaker, mensen maken misbruik van het feit dat er heel veel mensen samen komen." Volgens de woordvoerder is er niet heel veel wat de organisatie kan doen. "We fouilleren iedereen uitgebreid bij de ingang, meer kunnen we niet doen. Alle tassen en jassen worden gecheckt."