Johnson zoekt in Lagerhuis naar steun voor brexitdeal

Oppositieleider Corbyn herhaalde dat zijn partij tegen Johnsons deal is. Hij heeft vooral economische bezwaren en is bijvoorbeeld bang dat banen op de tocht komen te staan. "Hij heeft de deal alleen maar slechter gemaakt."

Het debat in het Lagerhuis belooft ongekend spannend te worden. Johnson heeft hulp nodig van oppositiepartijen en oud-fractiegenoten, omdat zijn eigen Conservatieven in de minderheid zijn.

Eerst stemming over amendement

Overigens is het nog de vraag of het vandaag überhaupt tot een stemming over de brexitdeal komt. Eerst wordt nog gestemd over een amendement waarin staat dat het parlement alle wetgeving over de brexit moet goedkeuren voordat over de deal wordt gestemd.

De indieners zijn bang dat zonder deze garanties het Verenigd Koninkrijk eind deze maand alsnog zonder deal uit de EU zal treden, omdat voorstemmers hun steun voor de ratificatie in de tussentijd zullen intrekken.

Johnson is geen voorstander van het zogenoemde Letwin-amendement en zei dat hij hoopt dat er vandaag gewoon een stemming komt over de deal. Als het wordt aangenomen, zou dat in de praktijk betekenen dat de brexit per 31 oktober heel lastig wordt en dat Johnson vervolgens om uitstel moet vragen aan de EU.