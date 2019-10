38 mensen in de fout met privéserver Clinton

38 mensen zijn in de fout gegaan door vertrouwelijke informatie te mailen naar een privéserver van Hillary Clinton, in haar tijd als minister van Buitenlandse Zaken. Uit onderzoek van dat Amerikaanse ministerie blijkt dat het om 91 mails ging.

In strijd met het protocol liet minister Clinton een eigen e-mailserver installeren om berichten te ontvangen. Volgens haar was dat om makkelijker thuis te kunnen werken, maar Republikeinen betichtten haar ervan een schaduwcorrespondentie bij te willen houden. Tijdens de presidentscampagne in 2016 bleef Donald Trump hameren op de zaak.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken oordeelde dat de server een slecht idee was, omdat de mails minder beschermd zouden zijn tegen hacks. Er is geen bewijs dat het systeem daadwerkelijk is gekraakt.

Aantekening

Voor het onderzoek (.pdf) werden 33.000 mails van Clintons server doorgelicht. In 588 gevallen bleek er vertrouwelijke informatie in te staan, maar in de meeste gevallen was niet te achterhalen of iemand een fout had begaan.

De identiteit van de 38 personen die willens en wetens vertrouwelijke informatie naar de privéserver stuurden, wordt niet bekendgemaakt. Als ze nog werken bij het ministerie krijgen ze een aantekening in hun dossier, dat kan meespelen bij toekomstige veiligheidsoverwegingen. Ook kunnen ze nog verder gestraft worden, maar details zijn niet bekendgemaakt.

Het rapport concludeerde verder dat er "geen bewijs is van systematische, moedwillige manipulatie van vertrouwelijke informatie". Hillary Clinton heeft nog niet gereageerd op de afronding van het onderzoek.