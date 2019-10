Wekdienst 19/10: Lagerhuis stemt over brexitdeal, Koerden protesteren in Amsterdam

In Amsterdam demonstreren Koerden tegen de Turkse inval in Syrië. Ze lopen in een stoet van het Vondelpark naar het Museumplein.

Ook in Italië wordt gedemonstreerd. Matteo Salvini, de leider van de Legapartij, heeft zijn aanhangers opgeroepen om naar een van de grootste pleinen in Rome te komen om te protesteren tegen de regering.

Er zijn vier wedstrijden in de eredivisie: RKC - Ajax, AZ - Heerenveen, Twente - Willem II, Utrecht - PSV en VVV - Vitesse. Het voetbal is te volgen in het liveblog van NOS Sport en op NPO Radio 1.

In Apeldoorn is het dag vier van het EK baanwielrennen. Rond 19.00 uur begint de livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Wat heb je gemist?

De politie in Barcelona heeft zeker vijftien mensen opgepakt bij rumoerig verlopen demonstraties, die volgens de politie zo'n 525.000 mensen op de been brachten. Er zijn 41 mensen gewond geraakt, onder wie ook agenten en journalisten. Het is de hele week al onrustig in Catalonië na de veroordeling maandag van een aantal separatistische leiders, maar zo roerig als gisteravond was het nog niet.

Correspondent Rop Zoutberg was erbij op de straten van Barcelona: