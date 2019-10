Broer president Honduras schuldig bevonden aan drugshandel

Een broer van de Hondurese president Hernández is door een jury in New York schuldig bevonden aan grootschalige drugshandel en illegaal wapenbezit. Half januari hoort hij zijn straf, mogelijk krijgt hij levenslang.

Juan Antonio 'Tony' Hernández (41) werd november vorig jaar aangehouden. Hij is volgens het vonnis medeverantwoordelijk voor de smokkel van bijna 200.000 kilo cocaïne naar de Verenigde Staten.

Tony Hernández zou volgens het Openbaar Ministerie daarbij de bescherming van zijn broer hebben genoten. In ruil voor miljoenen aan smeergeld zou die een oogje hebben dichtgeknepen. President Juan Orlando Hernández ontkent elke betrokkenheid en was ook niet aangeklaagd door het Amerikaanse OM.

De veroordeling kwam mede tot stand dankzij getuigenissen van Hondurese drugshandelaren die al in de VS zijn gevangengezet. Volgens president Hernández hebben zij valse verklaringen afgelegd om zo wraak te nemen voor zijn harde aanpak van drugsbendes in het Midden-Amerikaanse land. Ook zouden ze slechts uit zijn op strafvermindering.