Zeker vijftien arrestaties na avond vol rellen in Barcelona

De politie in Barcelona heeft vrijdagavond en -nacht zeker vijftien mensen opgepakt bij rumoerig verlopen demonstraties, die volgens de politie zo'n 525.000 mensen op de been brachten. Er zijn 41 mensen gewond geraakt, onder wie ook agenten en journalisten. Het is de hele week al onrustig in Catalonië na de veroordeling maandag van een aantal separatistische leiders, maar zo roerig als gisteravond was het nog niet.

Veel demonstranten waren gemaskerd. Honderden zochten de confrontatie met de politie. Ze bekogelden agenten met stenen, blikken en flessen en staken vuilnisbakken in brand. De politie gebruikte traangas, rookgranaten en schuimrubber kogels om de menigte uiteen te drijven. Ook werd een waterkanon ingezet, waarmee vooral de vele brandjes werden geblust. Op tv waren beelden te zien van een politieman die bewusteloos door zijn collega's werd weggedragen. Onduidelijk is hoe hij eraan toe is.

Correspondent Rop Zoutberg zag hoe het in Barcelona uit de hand liep: