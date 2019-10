Metro in Chileense hoofdstad Santiago plat door scholierenprotest

In de Chileense hoofdstad Santiago is de metro stilgelegd, waardoor honderdduizenden forenzen vrijdagmiddag in de avondspits vast kwamen te zitten. De metro kon niet verder rijden door acties van demonstrerende scholieren, die boos zijn over de verhoging van de prijs voor een metrokaartje met vier procent.

De betogers drongen zonder te betalen binnen in de metro, zetten metrostations onder water en richtten vernielingen aan. Later sloeg het protest over naar de straten in het centrum van de stad, waar de scholieren barricades opwierpen bij de ingangen van metrostations. Ze vielen politieauto's aan, bekogelden agenten met stenen en staken zeker een bus in brand.

De acties waren zo gewelddadig, dat agenten die er met traangas een einde aan probeerden te maken zich terugtrokken uit sommige metrostations.