Testpiloot Boeing had twijfels over omstreden 737 MAX

Een vooraanstaande piloot van vliegtuigfabrikant Boeing had in 2016 al twijfels over het toestel 737 MAX, dat na twee vliegrampen al maanden wereldwijd aan de grond wordt gehouden. Maar de e-mails waarin hij zijn kritiek verwoordde heeft Boeing pas deze week aan de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA gegeven, terwijl ze intern wel bekend waren. Dat heeft veel vragen opgeroepen en op de beurs is de koers van het aandeel Boeing scherp gedaald, met bijna zeven procent.

De piloot in kwestie, Mark Forkner, was de belangrijkste testpiloot van Boeing. Hij noemde het gewraakte veiligheidssysteem MCAS in een e-mail aan een collega 'verschrikkelijk'. Het 'schoot alle kanten op' toen hij het uitprobeerde in een vluchtsimulator.

Boeing probeert de FAA er juist van te overtuigen dat het veiligheidssysteem in orde is. Forkner blijkt er bij de instantie op te hebben aangedrongen dat MCAS niet genoemd hoefde te worden in de handleiding voor de piloten en ook niet bij hun training.

Volgens hem zou het systeem alleen onder zeer uitzonderlijke omstandigheden in werking treden. De FAA is daarin meegegaan. De meeste piloten van Boeing hoorden pas van het bestaan van het systeem na de eerste ramp met een 737 MAX, vorig jaar oktober in Indonesië, die werd veroorzaakt door een falende sensor. Na een tweede ongeluk in Ethiopië met dezelfde oorzaak mag er niet meer worden gevlogen met het toestel.

Te goeder trouw gehandeld

Boeing heeft de documenten donderdagavond laat aan het Huis van Afgevaardigden en het ministerie van Verkeer gestuurd. De voorzitter van de commissie in het Huis die de zaak onderzoekt is woedend; hij sprak van een 'smoking gun' voor Boeing. Hij wees erop dat zijn commissie al honderdduizenden documenten heeft gekregen van de vliegtuigbouwer, maar juist deze dus niet.

De FAA heeft Boeingtopman Dennis Muilenburg om opheldering gevraagd. Die moet over tien dagen getuigen voor de commissie in het Huis van Afgevaardigden.

De advocaat van de betrokken piloot zegt dat Forkner te goeder trouw heeft gehandeld en dat hij ervan overtuigd was dat de 737 MAX veilig was. Forkner werkt inmiddels bij luchtvaartmaatschappij Southwest Airliners, de grootste afnemer van het toestel.