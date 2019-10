Betogers eisen in gesprek met Libanese president vertrek regering

Een lid van de achtkoppige delegatie zei later tegen journalisten dat ze bij Aoun het vertrek van de regering hebben geëist. "Want het kan zo niet langer."

Eerder op de avond hadden ordetroepen na een speech van premier Hariri nog betogers uiteengejaagd. In zijn toespraak onderstreepte Hariri de noodzaak van de aangekondigde maatregelen.

Belasting op WhatsApp

Sinds gisteren gaan betogers de straat op in Libanon. De druppel was de voorgestelde maatregel om gebruikers 20 cent per dag te laten betalen om te bellen via WhatsApp, Facebook en andere applicaties.

Hoewel de overheid de maatregel inmiddels heeft ingetrokken, gaan de protesten door. Libanezen zien de maatregelen als een manier om de staatskas te spekken, terwijl het land wordt geteisterd door toenemende inflatie, stagnerende economische groei en schulden.

Volgens correspondent Marcel van der Steen komen de betogers uit alle lagen van de samenleving: "De protesten zijn intens. We hebben dit lang niet gezien."