Brexitdeal verdeelt Noord-Ierland, ‘onverkropbaar’ of ‘enige garantie op vrede’?

Als het Lagerhuis de deal morgen afwijst is het onduidelijk hoe het verder gaat. Het kan dan nog steeds op een no-deal uitlopen. Maar dat is altijd nog beter dan deze afspraken, vindt de DUP. Hanna heeft goede hoop dat er dan nieuwe, beter afspraken komen voor Noord-Ierland. Hij verwacht niet dat Boris Johnson morgen genoeg Lagerhuisleden meekrijgt. "Dan had hij maar beter naar ons moeten luisteren."

'Brexit brengt vrede in gevaar'

Damian McGemity vindt de houding van de DUP onbegrijpelijk. Hij woont in het dorpje Jonesborough, op de grens tussen Noord-Ierland en de Ierland. McGemity heeft de afgelopen maanden campagne gevoerd en in Brussel gelobbyd om koste wat het kost sluiting van die grens te voorkomen. Hij was tegen de brexit, maar die nog tegenhouden ziet hij als een gepasseerd station. Deze deal is volgens hem het beste alternatief.

"Jonesborough is gesloopt door de Troubles", zegt McGemity. Op de heuvels rond het katholieke dorp stonden de uitkijktorens van het massaal aanwezige Britse leger. Langs de hoofdweg, onder het bord 'No Hard Border', hangen plakketten voor omgekomen strijders van de IRA, het verboden Ierse republikeinse leger. "We hebben nu vrede, de jonge generatie heeft zonder die militairen, die oorlog en die angst kunnen opgroeien. Maar brexit brengt de vrede in gevaar."